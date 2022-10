São as previsões para os próximos dias.

Verão de São Martinho chegou mais cedo. Temperaturas sobem aos 20 graus

Redação Entre sexta-feira e sábado, a temperatura máxima deverá estar acima dos 20 graus Celsius (C) no Grão-Ducado.

Os dias de outono deverão continuar amenos no Grão-Ducado, embora o sol vá aparecer timidamente entre as nuvens, de acordo com as previsões do MeteoLux.

Na quinta-feira, os termómetros podem chegar aos 20 graus Celsius, temperatura máxima que deverá manter-se até domingo.

Na sexta-feira, deverá ocorrer uma ligeira subida da temperatura que poderá chegar aos 22 graus Celsius.

As temperaturas mínimas poderão oscilar entre os 9 e os 13 graus Celsius ao longo do fim de semana, estando a maior descida prevista para domingo, com temperaturas a rondarem os 9 a 11 graus Celsius.

