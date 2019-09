Este verão tem sido sinónimo de condições meteorológicas adversas, no Grão-Ducado. Houve três canículas e um tornado.

Verão 2019. Três canículas e um tornado no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS

O serviço de meteorologia da Administração dos Serviços Técnicos da Agricultura (ASTA) resume esta estação do ano com temperaturas máximas a baterem recordes, um défice de chuva e um tornado que atingiu as comunas de Pétange e Bascharage em pleno mês de agosto.

As temperaturas médias são, até à data, superiores às registadas durante o período de referência, entre 1981 e 2010.

A 25 de julho, as 32 estações meteorológicas espalhadas pelo país registaram temperaturas máximas que ultrapassaram os 35 graus, sendo que em quatro estações houve picos superiores aos 40 graus. Em Steinsel, por exemplo, foi atingido um máximo histórico, com os termómetros a registarem 40,8 graus.

Já o dia 9 de agosto de 2019 é uma data que vai ficar na memória de muitos residentes, sobretudo os do sul do país. As comunas de Bascharage e Pétange foram atingidas por um tornado de categoria F2, provocando 19 feridos e importantes danos materiais.

Este verão fica também marcado pela falta de chuva. As precipitações foram inferiores à média, o que combinado com as altas temperaturas provocou a seca nos campos. O ministro da Agricultura, Romain Schneider, faz esta quarta-feira, em conferência de imprensa, um balanço da agricultura, juntamente com os representantes do setor.

O verão de 2019 começou no dia 21 de junho e terminará no dia 23 de setembro.