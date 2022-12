O Meteolux colocou o país sob alerta amarelo entre as 2h e 10h deste sábado.

Meteorologia

Ventos fortes esta noite no Luxemburgo

O vento vai ser o grande protagonista das últimas horas de 2022, acompanhado de chuva, segundo o Instituto de Meteorologia do Luxemburgo (MeteoLux), que colocou todo o país sob alerta amarelo entre as 2h e as 10h de sábado.

Esta noite poderão ser registados "ventos fortes a muito fortes, com rajadas entre 60 e 70 km/h, ou mesmo um pouco mais localmente", adverte aquela entidade.

Já durante o dia de sábado, o vento continuará a soprar com rajadas que podem chegar aos 50km/h. Ao final do dia, a chuva deverá parar.

Neste período, as temperaturas vão continuar particularmente amenas, variando entre 10-13ºC no norte do país e 11ºC-14ºC no sul.

