Ventos de 100 km/h anulam carnaval e Buergbrennen

Os ventos fortes anularam várias festas marcadas para hoje. Em causa está o carnaval de Schifflange, o campeonato de cross e algumas festas de despedida do inverno, o Buergbrennen.

A lista de eventos anulados vai ficando mais densa. A tradicional despedida do inverno – o Buergbrennen – foi anulada em vários locais, como Strassen, Bissen, Sandweiler, Beringen (Mersch), e Redange-sur-Attert, segundo a RTL. Tudo por causa das condições meteorológicas, com ventos que podem chegar aos 100 km/h. O Meteolux anunciou ontem o alerta laranja entre as 10h e as 20h por causa dos ventos fortes.

A central de urgências divulgou um comunicado com algumas regras de segurança a ter com o Buergbrennen. A data celebra-se todos os anos no domingo a seguir ao carnaval para a despedida do inverno e para dar as boas-vindas à primavera. Neste dia, dezenas de fogueiras e crucifixos ardem em todo o país.

Por isso, além de relembrar as regras de segurança, a central de urgências apela a que as entidades responsáveis pela festa avaliem se as condições climatéricas permitem ou não realizar a tradição.

Também segundo a central de urgências, os bombeiros foram chamados para acorrer a 14 situações de emergência devido às intempéries.