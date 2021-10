O Grão-Ducado acordou esta manhã com aviso laranja para vento forte que vigora pelo menos até às 9h. Trânsito está muito condicionado por todo o país.

Mau tempo

Vento forte provoca mais de 60 engarrafamentos esta manhã

Redação O Grão-Ducado acordou esta manhã com aviso laranja para vento forte que vigora pelo menos até às 9h. Trânsito está muito condicionado por todo o país.

(Notícia atualizada às 08h55.)

As previsões da Meteolux apontam para vento forte com rajadas que podem chegar aos 100 km/h em todo o país, e está a provocar uma manhã caótica no trânsito no Grão-Ducado.

Por volta das 07h30 O mapa do Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) mostrava uma grande perturbação na circulação em redor da capital com mais de 60 engarrafamentos e alguns acidentes. Há três estradas cortadas, a N17 (em direção a Diekirch), CR322 e a N10 (em direção a Schengen).

Há ainda problemas de circulação na A1 (entre Senningerberg e o Cargo-Center) e A6 (entre Strassen et Helfenterbruck).

As autoridades alertam para o cuidado redobrado nas estradas, sendo que mais algumas estradas estão cortadas devido à queda de árvores. Desde manhã cedo que a ACL tem atualizado a informação com as vias que estão a ser impactadas.

Trânsito

Depois das 9h e até ao meio-dia o pais passa para alerta amarelo com rajadas que poderão atingir os 90km/h. O vento já se fez sentir durante boa parte da noite, atingindo os 110km/h.

