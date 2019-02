Serviços de meteorologia reforçam alerta amarelo.

Vento forte e chuva em todo o país

Os serviços de meteorologia reforçaram o alerta amarelo em todo o país para este domingo devido ao vento forte e à chuva.

O Meteolux avisa para ventos com velocidades entre os 65 e os 80 km/hora até às 23:00, enquanto o alerta relativo à chuva permanece até às 16:00, estando ainda previsto que nas zonas mais altas do Grão-Ducado haja, por vezes, ligeiros flocos de neve misturados com a chuva. Com a chegada da noite haverá acalmia na situação, diminuindo a intensidade do vento e a presença dos aguaceiros.



Na segunda-feira ainda haverá chuva, indicando as previsões uma subida de temperaturas e a melhoria do estado do tempo ao longo da semana.







