Vento forte coloca Luxemburgo sob alerta amarelo

Redação Depois da forte queda de neve, o país vai ser sacudido por rajadas de até 75 km/h.

Com a subida das temperaturas, o caos desencadeado pela neve nas estradas luxemburguesas, na quarta-feira, não deverá repetir-se no fim de semana. Mas os condutores terão de continuar especialmente vigilantes, uma vez que o MeteoLux emitiu um alerta amarelo devido ao vento forte, que vigorará entre as 13h e as 19h59 de sexta-feira.

Segundo o instituto nacional de meteorologia, as rajadas de vento poderão situar-se entre os 65 e os 75 km/h nos diferentes pontos do país. Está também prevista precipitação de intensidade variável consoante o local onde se encontra.

O MeteoLux refere, ainda, que poderão cair alguns flocos de neve acima dos 300 metros de altitude ao final do dia.

Apesar da chuva e do vento, os termómetros vão registar entre 3 a 5 graus de mínima e 8 a 10 graus de máxima, voltando a cair no sábado para temperaturas negativas.

