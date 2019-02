Cerca de 100 venezuelanos residentes no Luxemburgo manifestaram-se este sábado à tarde a favor da transição política no país, após o Parlamento Europeu ter reconhecido Juan Guaidó como legítimo presidente do governo de transição na Venezuela.

Venezuelanos no Luxemburgo manifestam-se a favor da transição política

Cerca de uma centena de Venezuelanos manifestaram-se esta tarde na capital luxemburguesa a favor da decisão do Parlamento Europeu, que reconheceu Juan Guaidó como legítimo presidente do governo de transição na Venezuela. Os cidadãos concentraram-se a partir das 14:00 na Place d'Armes no centro da cidade do Luxemburgo. Empunhavam bandeiras da Venezuela e cartazes contra o presidente deposto recentemente, Nicolás Maduro.



6 Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

Em declarações ao Contacto, a organização espera contar em breve com o apoio do executivo luxemburguês e do restante bloco europeu. Iremos desenvolver este artigo na próxima edição impressa do Contacto, que sairá na próxima quarta-feira, dia 6 de fevereiro, e também na edição online.

O Parlamento Europeu reconheceu na quinta-feira passada Juan Guaidó como "Presidente interino legítimo" da Venezuela e exortou a União Europeia e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante, enquanto não for possível convocar eleições presidenciais.