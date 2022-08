... ainda que eu não possa dizer que na noite de sexta tenha gastado as minhas economias no Glacis.

Opinião Luxemburgo 3 min.

A fava

Vender um rim para ir à Schueberfouer

Ricardo J. RODRIGUES No fim da noite, quando tornei a casa, ia com a sensação de ter matado as saudades de um tempo que foi o da minha infância.

Sexta-feira passada os portões da Schueberfouer abriram e não tenho a certeza se a grande feira encheu ou não, porque quando eu e os meus amigos chegámos já o relógio se aproximava da meia-noite. As famílias tinham quase todas desaparecido, não se viam filas por aí além, o que se notava eram grupos de amigos mais propensos a ocupar os balcões das vendas de cerveja do que as bilheteiras dos carrosséis.

Cheguei ao Luxemburgo dias antes da última feira a sério abrir portas, em agosto de 2019. Nesse primeiro ano fui lá apenas de passagem, sozinho e para não ficar com a consciência pesada. O Gerry, fotógrafo luxemburguês, tinha-me explicado que aquela era uma tradição antiga e essencial para os habitantes do Grão-Ducado. Não quis deixar de passar lá. Fi-lo na última noite, não me demorei mais de meia hora, e pensei, pronto, para o ano volto com mais calma.

A rotação de uma roda gigante é um dos mais belos espetáculos de uma cidade.

Depois, já se sabe, veio a pandemia. Dois anos com o campo do Glacis vazio, ou quase. Pareceu-me estranhamente familiar. Quando eu era miúdo tínhamos em Lisboa um recinto que definia igualmente o espírito folião da cidade. Na Feira Popular eu assustava-me com o comboio-fantasma, gritava de adrenalina nas cadeiras que rodopiavam ao que me pareciam ser milhares de quilómetros por hora, emocionava-me ao ver motociclistas cumprirem manobras impossíveis no Poço da Morte. Nos meus anos de faculdade, era lá que fazíamos os jantares de curso. Então tenho boas memórias daquele recinto em Entrecampos, que com o tempo se tornou na vergonha esvaziada de Lisboa, numa ode ao abandono e à corrupção.

Então este ano eu estava curioso para ir à Schueberfouer. Mas acabei por me por à conversa com os meus amigos, e o fim de tarde tornou-se hora de jantar. Já não estava nos planos irmos, mas de repente o Frank gritou: "Eh pá, temos de ir fazer uma corrida de camelos, venham lá."

Eu, o Frank e a Christine entrámos no recinto e fomos à procura das corridas de camelos. Não com animais verdadeiros, é um jogo onde se tentam enfiar bolas em buracos para que figuras de guerreiros bereberes avancem até chegar à meta. Os meus amigos luxemburgueses jogam a isto desde gaiatos – e devo admitir que subiu-me um certo espírito competitivo quando começámos a corrida. Não ganhámos nada, claro está. Ainda agora estou convencido que o tipo da cadeira onze tinha falsificado o jogo.

Nos últimos dias saíram várias notícias sobre os preços excessivos que se praticam na Schueberfouer. Que uma caneta de cerveja está a 6,50 euros, uma água de litro a cinco, e que há carrosséis cuja entrada custa um balúrdio. Que é quase preciso vender um rim para passar uma noite divertida na feira. E pode muito bem ser verdade, sim senhor, ainda que eu não possa dizer que na noite de sexta tenha gastado as minhas economias no Glacis.

Pelo contrário: no fim da noite, quando tornei a casa, ia com a sensação de ter matado as saudades de um tempo que foi o da minha infância. A rotação de uma roda gigante é um dos mais belos espetáculos de uma cidade. Que pena que Lisboa tenha perdido a sua. Que bom que o Luxemburgo ainda a tenha.

(Grande Repórter)

