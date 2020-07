Em comparação com o mês de abril, as vendas a retalho no Grão-Ducado aumentaram 28,4%. A compras em vestuário rebentaram a escala e dispararam 147%.

Vendas no pós confinamento, colocam Luxemburgo no topo do ranking europeu

Em comparação com o mês de abril, as vendas a retalho no Grão-Ducado aumentaram 28,4%. A compras em vestuário rebentaram a escala e dispararam 147%.

A julgar pelas estatísticas do Eurostat, desconfinar no Luxemburgo rima com corrida às lojas. Com um aumento de 28,6% em maio, as vendas as retalho no país são recorde europeu, com destaque para o setor do vestuário, que entre abril e maio disparou 147%.

Apesar da lufada de atrás fresco que deixou para trás as quedas acentuadas no consumo que resultaram do confinamento, o volume das vendas continua 5,1% abaixo do que se registado por esta altura, há um ano. Por outras palavras, mesmo com os índices a recuperar, o comércio não só não recuperou para os níveis pré-crise como tem poucas hipóteses de compensar os meses perdidos.

Os sectores mais afectados são os têxteis, vestuário e calçado (-50,5%), seguidos pelos combustíveis para motores (-27,4%) e equipamento informático e livros (-26,6%).

Mais efeitos do confinamento

Os números do Eurostat mostram que o volume de negócios no comércio a retalho europeu voltou recuou a 2017.



Em contrapartida, nunca as vendas através da internet registaram um crescimento tão acentuado. Em comparação com maio do ano passado, estamos a falar num avanço de 31,2%.

Na perspetiva do gabinete de estatística da União Europeia, a compra de alimentos, por exemplo, está a normalizar, depois da procura excessiva que se registou em meados de março, nos dias que antecederam o confinamento.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.