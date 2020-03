Vendas de automóveis novos em 2020 cai no Luxemburgo em relação ao ano passado

Os três primeiros meses de 2018 foram pródigos em vendas de veículos novos no Luxemburgo, com destaque para março. As marcas alemãs continuam a dominar as vendas no Grão-Ducado que apresenta resultados superiores à média registada na União Europeia, onde Portugal regista uma certa estabilidade e alguns mercados perdas consideráveis, com particular destaque para o Reino Unido.