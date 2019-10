Graças ao crescimento demográfico e à saúde financeira do país, as vendas no mercado automóvel subiram 1,6% este ano em relação a 2018.

Vendas de automóveis no Luxemburgo a caminho de um terceiro recorde consecutivo

Álvaro CRUZ Graças ao crescimento demográfico e à saúde financeira do país, as vendas no mercado automóvel subiram 1,6% este ano em relação a 2018.

No mês de setembro foram registados 3.811 novos veículos no Grão-Ducado, o que significa um aumento de 27,4% em relação ao período homólogo em 2018. Uma subida vertiginosa se tivermos em conta que nos meses de junho, julho e agosto as vendas tinham registado três meses consecutivos de baixas.

Desde o início do ano, os concessionários venderam um total de 43.038 novos veículos, o que significa um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O próximo trimestre deverá, segundo as projeções, continuar a registar um aumento do número de vendas que apontam para um terceiro recorde consecutivo no Luxemburgo.

Para que o recorde de 52.811 veículos vendidos em 2018 seja batido, faltam vender 9.774 nos últimos três meses neste ano, número acessível tendo em conta os valores atingidos no mesmo período nos últimos anos, cujas vendas ultrapassaram largamente as 10.000 unidades.

Carros alemães continuam no topo da lista de vendas

No que respeita às marcas mais vendidas, a Mercedes lidera

, em Setembro, com 412 veículos vendidos, surgindo, depois, a Volkswagen com 354 e a BMW com 277.

A Volkswagen registou um aumento de vendas de 2,12 % com um total de 5.524 veículos vendidos. A Mercedes regista 4.000 novas vendas desde janeiro, o que significa um crescimento 15,65 % em relação ao mesmo período do ano passado. A BMW completa o pódio com 3.643 novas vendas, uma queda de 3,6 % em relação ao período homólogo do ano passado. A Audi, com 3.255 veículos vendidos, mais 3,8 % que em 2018, surge na quarta posição.

Entre as marcas francesas, a Renault aparece no quinto lugar com 2.796 novos veículos vendidos, acusando uma baixa de 12,9 % em relação ao mesmo período de 2018. A Peugeot vendeu 2.563 novas veiaturas, um ligeiro recuo de 0,62 % em relação ao ano passado, enquanto a Citroën regista um aumento de 12,8 % em relação a 2018, com 1.382 novas vendas.

