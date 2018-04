Os três primeiros meses de 2018 foram pródigos em vendas de veículos novos no Luxemburgo, com destaque para março. As marcas alemãs continuam a dominar as vendas no Grão-Ducado que apresenta resultados superiores à média registada na União Europeia, onde Portugal regista uma certa estabilidade e alguns mercados perdas consideráveis, com particular destaque para o Reino Unido.

Luxemburgo 2 min.

Vendas de automóveis aumentam no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2018 foram matriculados 14.296 veículos novos no Luxemburgo, o que significa uma subida de 7,16% em relação ao período homólogo do ano passado.

Depois de em 2017 se ter registado um novo recorde com a venda de 52.776 viaturas novas – superando a anterior marca de 52.359 unidades vendidas em 2008 –, as tendências mostram que 2018 poderá voltar a ser um ano particularmente rentável para grande parte dos principais construtores.

No Grão-Ducado, o mês de março foi o melhor do primeiro trimestre de 2018, ao registar 5.379 novas matrículas, um aumento de 3,62% em relação ao período homólogo de 2017, em grande parte graças ao sucesso do Festival Automóvel, entre 27 de janeiro e 5 de fevereiro

Marcas alemãs dominam no mercado luxemburguês

No que respeita às vendas globais por marcas, no primeiro trimestre o contingente alemão domina com grande vantagem, tendência que se tem verificado nos últimos anos.

A Volkswagen lidera o mercado com 1.648 veículos vendidos, seguida pela BMW, com 1.215, fechando a Mercedes o pódio, com 1.063 unidades comercializadas. Apenas quatro marcas passaram a barra dos mil veículos vendidos no Grão-Ducado: à Volkswagen, com 1.684 unidades, BMW (1.215) e Mercedes (1.063), junta-se a Renault com 1.043.



No que respeita apenas ao mês de março, o mais profícuo no que respeita a novas matrículas, a Volkswagen volta a encabeçar a lista, com 709 veículos vendidos, seguindo-se a Renault (438) e a Mercedes (420).

Ainda no mercado luxemburguês, destaque para o crescimento exponencial de vendas da Tesla. A marca californiana de carros de luxo registou 36 novas matrículas no primeiro trimestre, com destaque especial para as 31 unidades vendidas durante o mês de março.

Em Portugal, as vendas subiram 5,5% no primeiro trimestre, mas recuaram 7,1% em março. No conjunto dos primeiros três meses do ano, as vendas atingiram as 63.139 unidades, mais 3.270 veículos do que em igual período de 2017.



Vendas no resto da Europa caem em março

No que respeita ao primeiro trimestre de 2018, as vendas na União Europeia (UE) aumentaram 0,7%, com mais 30.654 unidades vendidas do que em 2017, mas, contrariamente ao mercado grão-ducal, recuaram 5,3% face a março do ano passado, quando se venderam mais 99.400 veículos.

O grupo Volkswagen, que engloba também marcas como a Audi, Skoda, Seat e Porsche, vendeu mais de 986 mil veículos no trimestre, melhorando a sua quota no mercado europeu, de 22,6 para 23,7%.

Segue-se o grupo PSA, constituído pela Peugeot, Opel e Citroën, com uma quota de mercado de 16,5%, surgindo, na terceira posição o grupo Renault (Renault, Dacia e Lada) com 9,9% do total das vendas.

Por outro lado, alguns mercados apresentaram quedas assinaláveis, com destaque para o Reino Unido, que registou a maior descida, na ordem dos 12,4%, mas também a Dinamarca, com decréscimo de 5%, segundo dados avançados recentemente pela Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA), sediada em Bruxelas.

