Venda de carros novos caiu 25% nos primeiros oito meses do ano

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC), no seu último boletim conjuntural, a queda é, mesmo assim, inferior à registada na zona euro, que rondou os 33% no mesmo período.

As maiores quebras foram registadas nos países do sul da Europa, rondando os 40% em Itália, Espanha e Portugal. Já se olharmos para os países que fazem fronteira com o Grão-Ducado, a diminuição ficou perto dos 30%.O STATEC frisa que os últimos meses trouxeram algum ar fresco ao setor.

Os números mostram que venda de viaturas novas no Luxemburgo atingiu, em julho e agosto, “níveis relativamente comparáveis aos do ano passado”. Mesmo assim, não se trata de um regresso à normalidade.

O instituto adianta que, ao contrário do que se esperava, o bloqueio das vendas durante o confinamento – devido ao encerramento dos pontos de venda – não foi seguido por um “fenómeno de recuperação”. E acrescenta, aliás, que a situação atual está longe de ser essa.



