Venda de canábis recreativa já não será com este Governo

“A lei para legalizar a canábis recreativa não vai ver a luz do dia nesta legislatura, mas tudo está a ser feito para que esteja pronta para entrar em vigor no momento desejado”. Uma afirmação feita pelas ministras da Saúde e da Justiça, no Parlamento, na apresentação do conceito aos deputados.

Concretamente, o conceito prevê a criação de 14 locais, geridos pelo Estado, onde a canábis poderá ser vendida. Os consumidores poderão então comprar cinco gramas de canábis por dia, respetivamente 30 gramas por mês para consumo próprio.

Quanto à produção da canábis, essa seria garantida através de dois produtos homologados pelo Estado. A venda de canábis recreativa também só será permitida a maiores de 18 anos, sendo que a ideia é sensibilizar os mais novos a não consumir. Note-se ainda que será proibido consumir a canábis em locais públicos.

Para já, o conceito ainda não foi contextualizado num projeto de lei porque o Governo quer apresentá-lo primeiro à Comissão Europeia. Só em caso de luz verde de Bruxelas é que o Executivo tenciona redigir o projeto de lei.

Como tal não deverá acontecer antes do mês de outubro, altura das eleições legislativas, caberá ao próximo Governo decidir se vai, ou não, dar continuidade ao conceito.

Para além deste conceito, existe ainda o projeto de lei que permite a plantação de quatro plantas de canábis por agregado familiar. Chumbado pelo Conselho de Estado, este texto foi, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, alterado e reencaminhado para o Conselho de Estado, que deverá agora voltar a analisá-lo e elaborar um parecer.

O Governo espera que esse parecer seja emitido ainda antes do fim da atual legislatura.

