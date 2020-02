Boletim vencedor foi registado em Ettelbruck, onde residirá o vencedor do 'jackpot' que saiu a 24 de janeiro.

Vencedor do euromilhões no Luxemburgo será português

O novo euromilionário do Luxemburgo é de origem portuguesa. Pelo menos é essa a notícia avançada pelo Jornal do Luxemburgo, que cita fonte próxima do vencedor do 'jackpot' de mais de 28 milhões de euros, de 24 de janeiro.

De acordo com este jornal, o vencedor é de origem portuguesa e residirá em Ettelbruck, onde foi registado o boletim vencedor.

No entanto, o vencedor terá preferido manter o anonimato, segundo adiantou o diretor da Lotaria Nacional, Leon Loesch, num comunicado citado pela RTL.

O mesmo comunicado referia que o vencedor levou mais de uma semana a reclamar o prémio, que conquistou apostando os seus números favoritos na chave que acabou por se revelar milionária.

Esta é a terceira vez que um 'jackpot' do Eeromilhões sai no Luxemburgo, mas o que teve o valor mais alto foi o de 2013 que deu ao vencedor 65 milhões de euros. Em 2015, saiu um segundo 'jackpot' no Grão-Ducado, desta vez no valor de 31 milhões.