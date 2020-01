O apostador – fiel ao jogo Euromilhões – preencheu o boletim com os seus números preferidos.

Vencedor do Euromilhões já reclamou prémio de 28,6 milhões

O apostador – fiel ao jogo Euromilhões – preencheu o boletim com os seus números preferidos.

O mistério foi desfeito, foi preciso quase uma semana para que o vencedor do concurso da passada sexta-feira do Euromilhões reclamasse finalmente os seus mais de 28 milhões de euros.

De acordo com um comunicado da Lotaria Nacional, o apostador – fiel ao jogo Euromilhões – preencheu o boletim com os seus números preferidos. Adianta-se ainda que será mantido o anonimato do jogador.

No total, este é o terceiro vencedor do primeiro prémio no Luxemburgo. Além disso, cerca de 40 jogadores já ganharam o segundo prémio, com montantes que vão até um milhão de euros. O próximo jackpot ocorre a 7 de fevereiro, com um prémio de 130 milhões de euros.

O diretor da Lotaria Nacional, Léon Losch, tinha dito em declarações à edição francesa do Wort que estava “confiante” de que o jogador iria aparecer. Não é a primeira vez que alguém se demorava a reclamar um prémio: "Em 2015, houve um bilhete vencedor no valor de 31,6 milhões e foi a própria pessoa que se quis organizar até vir ter connosco", afirmou.

O responsável explicou ainda que caso os mais de 28 milhões não fossem reclamados, não iriam voltar para os cofres da Lotaria; o montante seria distribuído pelos jogadores.