Vem aí um fim de semana de chuva no Luxemburgo

As temperaturas não devem ultrapassar os oito graus neste fim de semana.

Par quem anseia pelos dias de sol no Grão-Ducado...ainda não é desta. O tempo vai continuar frio e chuvoso nos próximos dias.

De acordo com o Meteolux, na tarde desta sexta-feira, são esperadas chuvas densas e aguaceiros para o território nacional e as temperaturas não vão variar muito entre os sete e nove graus. O vento vai continuar a soprar forte a moderado, com rajas que podem chegar aos 60km/h.

Na madrugada de sábado e durante todo o dia o cenário não vai mudar muito. Vento e chuva forte, com possíveis tempestades. As temperaturas vão rondar os seis graus e tendem a baixar ao longo do dia. Domingo continuará chuvoso e há a possibilidade de neve mais à noite.

A primavera tarde em chegar em pleno e o tempo continua a "convidar" as pessoas a ficar em casa nestes tempos de pandemia.









