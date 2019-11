Vêm aí os radares ligados aos semáforos

Todos os domingos – e apenas aos domingos – um pequeno restaurante no norte do Luxemburgo torna-se pátria do orgulho cabo-verdiano. Vozes estabelecidas juntam-se a cantores de ocasião e põem-se a desfiar mornas à medida que a noite avança. História da procissão musical ao Étoiles du Cap Vert, a um mês de a UNESCO consagrar a morna como património da humanidade.