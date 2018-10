Uma tradição que remonta à época que os camponeses vinham à capital do Luxemburgo comprar casacos no domingo anterior ao Dia de Todos os Santos.

Vem aí o Mantelsonndeg (o domingo dos casacos)!

Domingo é dia de comprar um casaco. Pelo menos é esse o objetivo da velha tradição comercial “Mantelsonndeg” .

As origens do “Domingo dos Casacos” (na tradução para português) remontam à época em que os camponeses se deslocavam à capital do país, no domingo anterior ao Dia de Todos os Santos, para comprar um casaco ou um sobretudo que os protegesse do frio invernal.

A verdade é que a tradição se mantém viva e há, mesmo, empresas que continuam a gratificar os trabalhadores com um bónus para comprarem a tal peça de vestuário. E é por isso também que as lojas abrem ao público no domingo, entre as 14:00 e as 18:00.

Todas as linhas de autocarros da capital (1-33) são gratuitas durante aquele horário, tal como o elétrico e alguns autocarros da rede regional RGTR. Além disso, o City Shopping Bus vai circular entre o parque de estacionamento do Glacis e a rue Beaumont. Se a opção for estacionar nos parques P+R Bouillon ou Schuman saiba que ambos ficam situados junto a paragens de autocarros.

Recorde-se que as temperaturas começaram progressivamente a descer esta semana, com a mínima abaixo dos 1o graus e as máximas a rondarem os 20. Para amanhã, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19. À noite, os termómetros voltam a rondar os 10 graus. O frio está a chegar, se calhar era uma boa ideia comprar um casaco.