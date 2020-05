Até segunda-feira as temperaturas vão descer aos 3ºC. Sábado já chove.

Vem aí mais chuva e frio

Até segunda-feira as temperaturas vão descer aos 3ºC. Sábado já chove.

O Meteolux prevê um agravamento das condições climatéricas no Grão-Ducado até segunda-feira.

A partir desta tarde as nuvens estão de volta ao céus de todo o país com as temperaturas a variar entre os 22 e os 24ºC. A chuva só deve começar a cair no sábado. É precisamente a partir de amanhã que as temperaturas começam a descer, ligeiramente. Durante a manhã o termómetro deve oscilar entre os 11 e os 13ºC, à tarde sobem aos 21ºC. Sem grandes alterações, o cenário repete-se no domingo.

Segunda-feira, precisamente no dia em que arranca a segunda fase de desconfinamento com a reabertura do comércio, estão previstos aguaceiros durante todo o dia.

Prepare o casaco porque as temperaturas vão descer aos 3 a 5ºC de manhã e entre os 10 e os 12ºC durante a tarde. Pelo menos até quarta-feira, o inverno volta a visitar o Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.