Vêm aí mais calor: Máximas de 31 graus até quarta-feira

Amanhã vai ser um sábado de verão com 30 graus. Seguem-se dias com temperaturas mais elevadas.

Prepare-se para os dias bem quentes que aí vêm. Amanhã, sábado, o Luxemburgo já vai estar com temperaturas máximas entre os 28 e 30 graus, e muito sol, indicam as previsões meteorológicas do Meteolux.

Domingo, dia 25, os termómetros sobem para os 31 graus. Também com muito sol. Este vai ser um fim-de-semana a pedir sombras, bebidas frescas e uns belos mergulhos nas piscinas, no Grão-Ducado.

Depois, até quarta-feira as máximas vão continuar entre os 29 e os 31 graus, mas já com nuvens no céu.

Aliás, de acordo com as previsões do Meteolux na quarta-feira, dia 28 há mesmo a possibilidade de alguns aguaceiros. Mas com muito calor.