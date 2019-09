A fase de testes iniciada no mês de junho vai prolongar-se até dia 20 de dezembro de 2019. Das 6h15 à 9h15, a velocidade será limitada a 90 km/ por hora.

Velocidade nas autoestradas A1 e A6 limitada a 90 km/h até 20 de dezembro

Os automobilistas que circulem nas autoestradas A1 e A6 nas horas de ponta matinais, entre as 6h15 à 9h15, deverão limitar a velocidade a 90 km por hora.

Esta medida, adotada pela administração luxemburguesa dos ponts et chaussées que teve uma fase experimental entre 3 e 12 de junho, visa uma maior fluidez e harmonização da circulação, a redução de manobras perigosas e travagens bruscas, a diminuição do tempo de viagem e a redução de acidentes.

A limitação da velocidade é dirigida essencialmente aos automobilistas que se deslocam da Bélgica para o Luxemburgo e Kirchberg. Os controlos de velocidade começaram a ser efetuados esta segunda-feira, 16 de setembro, no posto fronteiriço belga de Sterpenich e terminam no dia 20 de dezembro deste ano, data que coincide com o início das férias escolares de Natal.

Recorde-se que a medida da limitação de velocidade não se aplica nos dias feriados e durante as férias escolares e deverá ser seguida rigorosamente pelos automobilistas.

A administração dos ponts et chaussées conta apresentar um primeiro balanço dos resultados no início de 2020, após análise pormenorizada.

