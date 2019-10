A ADEM elaborou o ranking dos 10 profissionais mais necessários às empresas, em setembro, no Luxemburgo.

Veja se tem uma das profissões mais requisitadas no Grão-Ducado

No final do mês de setembro havia 7,435 postos de trabalho à espera de candidatos na sede dos centros de emprego do Luxemburgo. Os números recolhidos pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) representam um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior.

Contudo, durante o mês de setembro e apesar das milhares de ofertas de emprego disponíveis e sem candidatos, houve certas áreas profissionais muito procuradas pelos empregadores. E estas resultaram em pouco mais de 25% dos postos de trabalho oferecidos pelas empresas.

Eis o ranking da ADEM.

O top das áreas profissionais mais requisitadas no Grão-Ducado.

1. Área informática (120 vagas)

2. Pedreiro (120)

3. Contabilidade (116)

4. Secretariado (99)

5. Serviço de catering (94)

6. Pessoal da cozinha (78)

7. Front Office Mercados Financeiros (76)

8. Instalação de equipamento sanitário e térmico (61)

9. Organização e consultoria de gestão (57)

10. Mecânica automóvel (54)