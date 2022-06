O cenário de acidente e incêndio foi simulado em Belval no domingo com mais de 100 pessoas.

Veja as imagens do grande simulacro no túnel de Micheville

Glenn SCHWALLER Um acidente num túnel pode rapidamente tornar-se um perigo mortal. O cenário foi simulado em Belval no domingo.

Domingo de manhã, 9 horas, no túnel de Micheville em Belval. Um camião carregado com gasóleo bateu nas traseiras de um Mercedes cinzento. O carro incendeou-se após a colisão. Um cenário aterrador, porque em acidentes como este, tanto o incêndio como o fumo que dele resulta podem rapidamente tornar-se um perigo mortal para todos os condutores que estiverem no túnel.

Pouco tempo depois, ouviram-se os primeiros pedidos de ajuda. A condutora do Mercedes ficou gravemente ferida e não conseguiu sair do carro. Outra mulher, que estava num carro no túnel no momento do acidente, conseguiu chegar a uma cabine de emergência e acionou a chamada de emergência. Foi de imediato enviado um sinal de alarme para o centro de operações da CITA (Controle e Informação de Trânsito nas Autoestradas) por causa do incêndio.

Uma voz ensurdecedora ecoa pelo túnel, apelando a que as pessoas abandonem o túnel o mais depressa possível em várias línguas. Os ventiladores no teto estão a funcionar a toda a velocidade e deverão contrariar qualquer produção de fumo. A corrente de ar resultante é claramente percetível.

Estar preparado em caso de emergência

Os serviços de emergência de Esch/Alzette e arredores tinham sito alertados para o simulacro deste domingo no túnel de Micheville. Estes exercícios permitem testar as características de segurança da infraestrutura em questão. Al Além disso, as equipas de salvamento podem praticar em condições reais e estarem preparadas para uma possível emergência real.

De quatro em quatro anos, um exercício de segurança como este deve ser realizado em cada túnel, como explica Ralph Di Marco, da Administração das Pontes e Estradas. Assim, o último simulacro do género no túnel de Micheville teve lugar em 2018.

Todos os túneis do país são abrangidos por estas medidas de segurança. Só quando vários túneis estão localizados num troço de estrada, como é o caso aqui na autoestrada A7, apenas um destes tem de ser sujeito ao simulacro a cada quatro anos.

A aplicação de regras de segurança tão rigorosas é a consequência dos muitos acidentes e incêndios que ocorreram nos túneis na viragem do milénio, justifica Ralph Di Marco.

Muitas pessoas lembram-se do incêndio do camião no túnel de Mont-Blanc em 1999. Trinta e nove pessoas perderam a vida e o túnel só foi reaberto ao trânsito três anos após o incêndio. Com simulações de acidentes como a de Belval, as forças de segurança tentam estar melhor preparadas para situações tão graves e para poder evitar o pior.

Luzes ajudam os bombeiros a orientarem-se

Este domingo, tudo parecia estar a correr como previsto. Algumas centenas de pessoas participaram no exercício, incluindo não só as equipas de salvamento, mas também observadores da polícia e da administração rodoviária, bem como figurantes que desempenharam o papel de condutores e passageiros presos no túnel após o acidente.

Pouco depois do sinal de emergência ter sido emitido, as primeiras forças de intervenção chegaram ao túnel, que esteve encerrado à circulação. Os numerosos veículos de combate a incêndios e salvamento utilizaram a faixa oposta para chegar ao local do acidente, evitando assim o ponto onde o incêndio começou.

Uma porta de segurança entre as duas faixas de trânsito permite-lhes aceder ao tubo do túnel onde ocorreu o acidente. Aqui, tudo deve ser feito rapidamente, porque cada segundo conta numa emergência. Em primeiro lugar, uma equipa vai ao local do acidente e coloca faróis luminosos, visíveis mesmo no fumo espesso, para ajudar os bombeiros a orientarem-se.

Grande simulacro no túnel de Micheville condiciona trânsito no domingo Saiba quais os bloqueios e os desvios na estrada.

Se forem verdes, por exemplo, indicam uma saída de emergência. Se forem azuis, significa que há acesso ao sistema de água nesse ponto, ao qual os bombeiros podem ligar a mangueira de incêndio.

Bombeiros arrefecem o túnel com água

Os socorristas começam então a socorrer as vítimas do acidente e levam-nas através da porta de emergência para o lado seguro do túnel, onde várias ambulâncias já se encontram à espera. Aí, os feridos recebem tratamento médico e os socorristas fazem tudo o que podem para os manter vivos, nos casos mais extremos.

No local do acidente, os serviços de emergência estão a começar a extinguir os veículos envolvidos no incêndio. Três mangueiras de água foram utilizadas durante o exercício de segurança no domingo de manhã.

Durante vários minutos, o carro e o camião são expostos ao jato de água. Mas os bombeiros também apontam para o teto do túnel. Em caso de incêndio, isto irá reduzir a temperatura dentro do túnel, clarifica Ralph Di Marco.

Após alguns minutos, os socorristas param finalmente de apagar o fogo. O incêndio simulado está extinto, por isso o perigo acabou. Os figurantes já não têm de simular lesões. Gradualmente, as forças de segurança arrumam o seu equipamento e a intervenção é dada como terminada. Por volta das 11h, o exercício está concluído e o túnel de Micheville pode ser reaberto ao trânsito.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

