O maior evento multicultural do país regressou à LuxExpo este fim de semana.

Veja as imagens do Festival das Migrações

O Festival das Migrações regressou este fim de semana ao Luxemburgo para a sua 40.ª edição e, como seria de esperar nesta data redonda, foi uma festa rija, marcada por muito convívio, música, gastronomia e debates.

Festival das Migrações festeja 40 anos com "edição especial" Uma das novidades é que vai ser possível a inscrição para votar nas Comunais no Festival das Migrações.

O maior evento multicultural do país é organizado pelo Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) e, após três anos de pandemia, regressou a casa à LuxExpo e contou com a presença de milhares de visitantes. Veja as imagens do evento.

22 Foi possível provar diversas especialidades culinárias Foto: Alain Piron

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foi possível provar diversas especialidades culinárias Foto: Alain Piron A cantora Modestine Ekete, dos Camarões Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Os visitantes também puderam comprar livros e obras de arte Foto: Alain Piron Marcel explica as regras do jogo africano "L'awalé" a Claudine. Foto: Alain Piron O cantor cabo-verdiano Flégon Oliveira Foto: Alain Piron Vários visitantes não resistiram a dar um pézinho de dança Foto: Alain Piron A delegação brasileira Foto: Alain Piron O festival é também uma rica experiência gastronómica Foto: Alain Piron Trajes tradicionais dos vários países também estiveram presentes Foto: Alain Piron Meditação com Angelo, Patrizia e Domenica (esquerda para a direita). Foto: Alain Piron Alunos da Escola Ucraniana de Arlon cantaram em nome da paz Foto: Alain Piron As artistas Laura Folschette (esquerda) e Jessica David (direita) Foto: Alain Piron Corinne Cahen, ministra da Família e da Integração Foto: Alain Piron Fernand Etgen, presidente da Câmara dos Deputados Foto: Alain Piron A burgomestre da capital, Lydie Polfer Foto: Alain Piron A ministra da Cultura, Sam Tanson Foto: Alain Piron A ministra da Saúde Paulette Lenert (esquerda) e a ministra do Interior, Taina Bofferding (centro) Foto: Alain Piron Muitos bancas recolheram donativos para o desenvolvimento e educação de crianças no estrangeiro Foto: Alain Piron A delegação portuguesa ofereceu especialidades do país Foto: Alain Piron Na banca turca serviu-se gözleme, um pão recheado picante Foto: Alain Piron Os corredores do evento serviram de ponto de encontro cultural Foto: Alain Piron





