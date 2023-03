O primeiro-ministro e o Presidente da República encontraram-se com a comunidade portuguesa no domingo.

Visita de Estado

Veja as imagens da visita de Costa e Marcelo ao Luxemburgo

Maria MONTEIRO O primeiro-ministro e o Presidente da República encontraram-se com a comunidade portuguesa no domingo.

No domingo, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa encontraram-se com a comunidade portuguesa antes do jogo Luxemburgo-Portugal, num evento que contou também com a presença do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e com o embaixador de Portugal no Grão-Ducado, Pedro Sousa e Abreu.

O Presidente da República e o primeiro-ministro apelaram à participação dos cerca de 100 mil portugueses que vivem no país nas eleições comunais, marcadas para 11 de junho. Entre gargalhadas, abraços e selfies, a mensagem era séria, mas foi entregue em ambiente de grande animação e cumplicidade.

Veja as imagens:

