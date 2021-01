Os veículos elétricos e híbridos representam 3,7% do parque automóvel luxemburguês, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec) no seu mais recente boletim conjuntural.

Veículos elétricos e híbridos representam 3,7% do parque automóvel luxemburguês

Diana ALVES Os veículos elétricos e híbridos representam 3,7% do parque automóvel luxemburguês, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec) no seu mais recente boletim conjuntural.

Os cálculos do Statec, baseados em dados da Sociedade Nacional de Inspeção Automóvel (SNCT, na sigla francesa), mostram que as novas matrículas de veículos elétricos atingiram um novo recorde no final de 2020. De facto, em dezembro, 14% dessas novas matrículas diziam respeito a veículos elétricos e 23% a híbridos.

De acordo com o instituto, o subsídio público em prol da mobilidade elétrica e os novos modelos de carros elétricos são dois dos fatores que explicam esta nova tendência no país.O Statec frisa que, ao contrário das viaturas elétricas – com zero emissões diretas –, os veículos a combustíveis fósseis são responsáveis por 0,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Valor que corresponde a 10% das emissões anuais de gases com efeito de estufa atribuídas ao Luxemburgo.

O gabinete de estatística sublinha também que esses 10% representam “a potencial redução total das emissões se todas as viaturas particulares fossem substituídas por veículos elétricos”. Convém, no entanto, referir que, além das viaturas com matrícula luxemburguesa, grande parte das emissões – cerca de 40% do total – provém de não-residentes, sobretudo transportadoras profissionais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.