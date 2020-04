Dois indivíduos fugiam da polícia num carro furtado quando atropelaram um ciclista na sexta-feira no Luxemburgo.

Veículo roubado atropela ciclista

Bruno Amaral de Carvalho Dois indivíduos fugiam da polícia num carro furtado quando atropelaram um ciclista na sexta-feira no Luxemburgo.

Foi na sexta-feira que dois indivíduos foram perseguidos primeiro num carro roubado e depois a pé pelas autoridades. O incidente resultou numa vítima colateral. De acordo com uma testemunha citada pelo L'essentiel, o incidente ocorreu entre as 16 e as 17 horas, na capital, quando a polícia perseguia uma viatura dada como roubada em Pétrusse com os dois assaltantes a bordo.

Os fugitivos tentaram virar na Rua Saint-Quirin, a partir da Rua Prague, mas atingiram o ciclista. A vítima ficou ferida e levada para o hospital e foram, então, necessários reforços policiais para intercetar o carro e prender os dois passageiros, um dos quais até tentou fugir.

Segundo o L'essentiel, um dos dois fugitivos não dispunha de documentos adequados e foi colocado num centro de detenção após consulta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi também encontrada uma arma de fogo dentro do veículo.



