Variante sul-africana detetada no Luxemburgo

Há pelo menos três casos no país.

Depois da variante britânica, a sul-africana também já está a circular no Grã0-Ducado. Quem o diz é o laboratório Nacional de Saúde (LNS), no relatório semanal sobre a progressão da pandemia no país. No total, há já três casos.

O laboratório do estado estará a analisar pouco menos de 10% dos testes positivos para averiguar a presença da variante. Ainda de acordo com o relatório, o LNS diz que os especialistas não saberão, nesta fase, se as pessoas infetadas tinham ou não regressado da África do Sul.

Atualmente, cerca de 16% de todos os casos sequenciados no Luxemburgo são atribuídos à variante britânica, estando neste momento 36 pessoas infetadas. A estes dados, o Laboratório acrescenta que,"ainda não foram detetados casos no Luxemburgo para a variante japonesa/brasileira".





