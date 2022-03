Vários estudos sugerem que esta variante é mais contagiosa do que a original, BA.1, mas a OMS afirma que, para já, não há provas de que seja mais grave.

Covid-19

Variante Omicron BA.2 mais presente no Luxemburgo

A nova sub-variante da Omicron, BA.2, é a que atualmente mais circula no Luxemburgo. Uma informação avançada no último relatório do Laboratório Nacional da Saúde (LNS).

Na semana de 28 de fevereiro a 6 de março, cerca de 70% dos novos casos sequenciados deviam-se à sub-variante da Omicron BA.2, enquanto 30% referiam-se à variante original da Omicron.

O Luxemburgo tem registado um aumento de novos casos de infeção SARS-CoV-2. Só na semana passada houve um crescimento de 24%.



