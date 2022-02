As 'batas brancas' voltam a fazer um minuto de silêncio esta quinta-feira para alertar para a importância da vacinação contra a covid-19 no Grão-Ducado.

Covid-19

Variante Delta continua a circular de forma agressiva, alertam profissionais de saúde

Susy MARTINS As 'batas brancas' voltam a fazer um minuto de silêncio esta quinta-feira para alertar para a importância da vacinação contra a covid-19 no Grão-Ducado.

Os profissionais de saúde realizam esta quinta-feira pela décima vez um minuto de silêncio, ao meio-dia, para chamar a atenção para a importância da vacinação contra a covid-19 no Grão-Ducado. E alertam que a variante Delta continua a fazer 'mais danos' do que a Omicron.

Coletiva das 'batas brancas' tem feito há várias semanas um minuto de silêncio, todas as quintas-feiras ao meio-dia, para alertar para a importância da vacinação. Foto: Luc Deflorenne

Embora a Omicron represente mais de 95% das infeções no país, a iniciativa "YesWeCare" salienta que a variante Delta continua a circular e que as infeções pela mesma continuam a ser mais agressivas.

Numa nota, o coletivo - que organiza todas as quintas-feiras um minuto de silêncio para assinalar a luta contra a pandemia - relembra que apesar de o número de hospitalizações estar estável e a gravidade da doença ser menor nos vacinados, a grande maioria dos hospitalizados não estão vacinados ou estão-no mas apenas parcialmente.

O coletivo sublinha ainda que a taxa de infeção, sobretudo com a variante Omicron, influencia, mesmo assim, a gestão dos hospitais, já que as quarentenas e isolamentos também estão a impactar as equipas nestes locais.

