Variante britânica da covid-19 está a preocupar as autoridades. Escolas sob vigilância

Susy MARTINS

“É preciso ser extremamente prudente com as novas variantes do vírus”. Uma declaração do ministro da Educação, Claude Meisch, à RTL, acrescentando que para já não se sabe se o vírus circula de forma mais virulenta junto das crianças e jovens.

Segundo o responsável pela pasta da Educação, o novo coronavírus circula atualmente menos nas escolas comparativamente ao período que antecedeu as férias de Natal. O mesmo acontece na população em geral, mas Meisch defende que é preciso ser extremamente prudente. Daí se ter decidido colocar um estabelecimento escolar totalmente em quarentena para evitar que todas as escolas tenham novamente de fechar as suas portas.

Note-se que na quarta-feira, a escola fundamental Michel-Rodange, bem como o atelier de tempos livres (maison relais), em Waldbillig, foram encerradas devido a um surto de covid-19.

No total, foram detetados casos positivos em cinco educadores e três alunos da 'maison relais' de Waldbillig.

Claude Meisch informou ainda que é sobretudo a variante britânica da covid-19 que está a preocupar as autoridades, uma vez que se detetou vários casos de infeção dessa estirpe, quase 40, no país.

Segundo o ministro, um grupo de trabalho, composto por elementos dos ministérios da Educação e da Saúde, está a averiguar atentamente a situação nas escolas, sendo que o objetivo é manter as escolas do país abertas e com o ensino a decorrer na normalidade.



