Cerca de 65% dos casos de ‘covid’ detetados no país têm origem na variante britânica e cerca de 16% na variante sul-africana.

Variante britânica aumenta número de óbitos e de hospitalizações

Susy MARTINS Cerca de 65% dos casos de ‘covid’ detetados no país têm origem na variante britânica e cerca de 16% na variante sul-africana.

O número de mortos devido à covid-19 tem aumentado consideravelmente nas últimas semanas, embora os números de novas infeções se têm mantido relativamente estáveis. Ainda na quarta-feira, o Luxemburgo registou sete óbitos, elevando para 704 o número de pessoas que perderam a vida devido ao novo coronavírus.

Também nos hospitais se registou um aumento "acentuado" dos internamentos, sublinha o Ministério da Saúde no último relatório, detalhando que na semana passada estavam 95 pessoas hospitalizadas nos cuidados normais e 27 nos cuidados intensivos, face às 86 e 21, respetivamente, que estavam internadas na primeira semana de março.

Esse aumento de óbitos e de internamentos deve-se, segundo o virologista, Thomas Dentzer, que trabalha na célula de crise covid-19, às variantes que circulam atualmente no Grão-Ducado. Numa entrevista à RTL, o virologista explica que 65 por cento dos casos de ‘covid’ detetados no país têm origem na variante britânica e cerca de 16 por cento na variante sul-africana. Ora, segundo um estudo recente da Universidade de Bristol, a variante britânica é até 64% mais letal. Dados que preocupam as autoridades, segundo Thomas Dentzer, que acrescenta que outras análises ainda têm de confirmar os resultados obtidos nesse estudo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.