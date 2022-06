Segundo a OMS, ainda não existem dados que comprovem que os sintomas provocados por esta variante sejam mais graves.

Covid-19

Variante BA.5 alastra-se no Luxemburgo

Susy MARTINS Segundo a OMS, ainda não existem dados que comprovem que os sintomas provocados por esta variante sejam mais graves.

Segundo o mais recente relatório "Revilux", do Laboratório Nacional da Saúde (LNS), entre 16 e 22 de maio, a Omicron BA.5 representava 8,4% das novas infeções detetadas com um teste PCR.



Um aumento de 47%, uma vez que na semana anterior a percentagem ainda era de 5,7%. Note-se que a variante Omicron BA.2 continua a ser predominante no Grão-Ducado com 87,9% das novas infeções.

A variante Omicron BA.5 está a alastrar-se, tanto a nível mundial, como no Luxemburgo. No entanto, para já não há consenso sobre as consequências desta expansão.



Também a sub-variante BA.4 está mais presente no Grão-Ducado. Na semana de 16 a 22 de maio, 3,5% dos novos casos devem-se a esta linhagem. Na semana anterior era de 1,8%.

A linhagem BA.5 da variante Omicron já é dominante em Portugal. A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu recentemente que esta pode apresentar, por exemplo, mutações com impacto na entrada do coronavírus nas células e pode ser mais transmissível do que a BA.2. Mas ressalvou, contudo, que ainda não existem dados que comprovem que os sintomas de covid-19 sejam mais graves.

