Gérard Schockmel, especialista em doenças infecciosas nos Hospitais Robert Schuman e perito da Agência Europeia de Medicamentos, deu uma entrevista onde fala sobre o surto atual da varíola dos macacos.

Luxemburgo 7 min.

Entrevista com médico infecciologista

Varíola dos macacos. "Não estamos na mesma situação que a covid-19"

Simon Laurent MARTIN Gérard Schockmel, especialista em doenças infecciosas nos Hospitais Robert Schuman e perito da Agência Europeia de Medicamentos, deu uma entrevista onde fala sobre o surto atual da varíola dos macacos.

O mundo inteiro está a suster a respiração sobre o atual surto do vírus da varíola dos macacos. Foram relatados vários casos em toda a Europa, incluindo em países limítrofes do Luxemburgo. Situação que está a suscitar receios de uma nova epidemia, agora que a covid-19 acaba de trazer algum alívio.

Para Gérard Schockmel, médico especializado em doenças infecciosas nos Hospitais Robert Schuman e especialista da Agência Europeia de Medicamentos, os dois vírus são muito diferentes. Embora não descarte a possibilidade de o vírus se propagar ao Grão-Ducado, assegura que não estamos desamparados perante este perigo emergente.

Há já vários dias que a varíola dos macacoc está nas notícias. O que sabemos realmente sobre este vírus?

Primeiro de tudo, precisamos de saber que não é da facto o macaco que é o reservatório animal deste vírus. Tal como os humanos, os macacos são acidentalmente infetados por outros agentes, tais como pequenos roedores como ratos, ratazanas, esquilos ou outros pequenos mamíferos. Sabe-se também que a varíola está erradicada no país desde 1980, graças à vacinação.

Quando uma pessoa é infetada, o período de incubação pode variar de duas a três semanas. Durante este período, os primeiros sintomas aparecem geralmente: febre, fadiga, calafrios, dores de cabeça e dores musculares. Os gânglios linfáticos inflamados são outro sintoma característico.

Segue-se a típica erupção cutânea da varíola, que pode aparecer num único doente em centenas de erupções cutâneas diferentes. As manchas vermelhas, que aparecem primeiro no rosto e depois por todo o corpo, desenvolvem-se em pústulas que eventualmente rebentam e se tornam crostas.

O que é a varíola dos macacos e como se transmite? O que é, como se transmite e quais são os sintomas.

Na verdade, são estas pústulas que são contagiosas e que podem, portanto, levar à transmissão através do contacto direto pele a pele. Mas o vírus também pode ser transmitido indiretamente. Por exemplo, dormir na cama de uma pessoa infetada é muito arriscado, porque as pústulas se desfazem e podem infetar outras pessoas. Há também a transmissão por gotículas, mas deste ponto de vista a varíola dos macacos é muito menos transmissível do que a covid-19.

Quem está mais em risco?

Tudo depende da relação que se possa ter com uma pessoa infetada. Obviamente, no contexto de uma relação íntima, o risco é maior. Mas em geral, uma pessoa contaminada numa casa pode também transmitir o vírus às pessoas à sua volta, através de gotículas.

Estou também a pensar nos profissionais de saúde que têm um contacto próximo com os pacientes, apesar de todas as precauções tomadas. Mas, claro, as pessoas mais "em risco" são pessoas imunocomprometidas, crianças e mulheres grávidas.

E quanto à letalidade do vírus?

Depende. Há uma determinada família do vírus na África Central e outra na África Ocidental que têm uma taxa de mortalidade diferente. Estimamos que a taxa de mortalidade nos nossos países se situa entre 3 a 6%.

Já existem tratamentos para a varíola dos macacos?

Primeiro, há a vacina contra a varíola. Embora a vacina original, que se baseia na vacina (também conhecida como varíola bovina), já não exista, foi desenvolvida nos EUA uma nova geração de vacinas. Porquê nos EUA? Simplesmente porque consideram a varíola uma arma biológica. Há já alguns anos, existe também outra vacina especialmente concebida para combater a varíola dos macacos.

Existem também medicamentos que são geralmente utilizados contra a hepatite C, mas que demonstraram alguma eficácia contra a varíola dos macacos. Mas há também um tratamento através de medicamentos que foi desenvolvido especificamente para este vírus. Em suma, não estamos indefesos e não há falta de armas à nossa disposição.

O Luxemburgo deve estar preocupado com a propagação da varíola dos macacos por toda a Europa, incluindo em países fronteiriços como a Bélgica e a França?

Penso que temos de estar muito vigilantes aqui no Luxemburgo. Porquê? Porque existem agora mais de 50 casos confirmados no Reino Unido. Há também casos em Lisboa e Madrid. Em suma, este vírus já circula há algum tempo. E depois apercebe-se que os primeiros casos no Reino Unido foram importados da Nigéria, enquanto que agora os novos casos não parecem estar ligados a viagens recentes em África.

Portugal é o primeiro país a sequenciar o genoma do vírus Monkeypox Segundo o INSA, a sequenciação genética do vírus, endémico na África Ocidental e Central, "poderá ser fundamental para compreender a origem do surto e as causas para a rápida disseminação da doença", que é rara.

Ainda é demasiado cedo para tirar conclusões definitivas, mas há uma tendência para ver o vírus ser mais transmitido em pessoas com múltiplos contactos sexuais e em pessoas homossexuais e bissexuais. Mas isto ainda não foi confirmado, uma vez que não se pretende estigmatizar estes grupos de pessoas.

Até agora não foram comunicados quaisquer casos no Grão-Ducado. Acha que o Luxemburgo é capaz de conter uma possível epidemia?

Penso que não vamos ter uma epidemia como a que vivemos com a covid-19. Sendo esta última particularmente transmissível, não nos encontramos de todo na mesma situação. Dito isto, impedir a entrada do vírus no Luxemburgo será difícil no sentido de que há um fluxo constante de pessoas que chegam e saem do Grão-Ducado. Temos um intenso intercâmbio com o mundo inteiro, e inevitavelmente existem muitos contactos.

Embora o risco de transmissão através de contactos convencionais seja baixo, não existe um risco zero, especialmente porque uma pessoa pode transmitir o vírus durante o período de incubação. E depois, quando um caso é detetado, é necessário isolar o caso e trabalhar na sua localização, entrando em contacto com todas as pessoas que o paciente possa ter encontrado, como pudemos fazer com a covid-19. Deste ponto de vista, estamos prontos para gerir possíveis casos.

A vacinação não seria a resposta para impedir a propagação do vírus?

Como explicado anteriormente, existe de facto uma vacina específica contra a varíola dos macacos. Se formos confrontados com uma pessoa infetada, podemos muito bem imaginar a vacinação de casos de contacto, que é o que chamamos "vacinação em anel". Isto faz sentido, porque o tempo de incubação do vírus é muito longo, entre duas a três semanas. Mas se houver uma resposta rápida, os casos de contacto poderão ser protegidos. Isto é algo que é bastante possível.

Varíola dos macacos. ECDC aconselha países a rever disponibilidade de vacinas para a varíola O único fabricante de uma vacina para prevenir a doença está em conversações para fornecer vários países onde há casos.

Especialmente porque a vacina contra a varíola é mais ou menos eficaz contra a varíola dos macacos...

De facto, é muito eficaz. Estima-se que a vacina contra a varíola seja 85% eficaz contra a atual varíola dos macacos. E como mencionei anteriormente, há já alguns anos que existe uma vacina específica dedicada. Estas não são dadas desde 1980, uma vez que a varíola foi considerada erradicada. Eu próprio tinha sido vacinado contra a varíola, mas como acontece com todas as vacinas, a sua eficácia enfraquece ao longo dos anos.

O Luxemburgo tem uma reserva de vacinas contra a varíola para responder a um aumento de casos?

É difícil dizer, mas países como os Estados Unidos têm um grande stock de vacinas e medicamentos para vacinar a população no caso do vírus ser utilizado como arma biológica por outro país, ou se se espalhar por causa de uma fuga de um laboratório. No nosso caso, a ideia não é claramente de vacinar toda a população, mas sim de vacinar de uma forma mais direcionada. E no caso da varíola dos macacos se propagar ainda mais, os EUA poderiam servir muitos países se esta política de vacinação dos casos de contacto se tornar mais generalizada. Não seremos o primeiro país a implementar uma tal política (já em discussão nos EUA), mas penso que é uma perspetiva realista.

Qual é a sua mensagem para a população?

Não devemos entrar em pânico, porque há meios à nossa disposição para combater a varíola dos macacos. Penso que todos conhecem os seus hábitos no que diz respeito a contactos próximos e contactos íntimos. O risco de infecção respiratória ainda é baixo.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort e traduzido pelo Contacto.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.