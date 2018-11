Paragens de autocarro, bancos de jardim e outros elementos de mobiliário urbano foram destruídos durante a noite das bruxas na principal cidade do sul do Luxemburgo.

Vandalismo em Esch-sur-Alzette em noite de Halloween





6 Fahrgastunterstände, Foto: Georges Mischo (Bürgermeister)

Fahrgastunterstände, Foto: Georges Mischo (Bürgermeister) Parkbänke, Foto: Georges Mischo (Bürgermeister) Glasscheiben, Foto: Georges Mischo (Bürgermeister) nichts war in der Nacht zu Allerheiligen vor den Tätern sicher. Foto: Georges Mischo (Bürgermeister) Foto: Georges Mischo (Bürgermeister) Foto: Georges Mischo (Bürgermeister)

O presidente da Câmara Municipal da cidade de Esch-sur-Alzette, Georges Mischo, mostra-se indignado com as quatro paragens de autocarro destruídas, duas das quais novas, e o banco de jardim ficou em muito mau estado: "estes atos atingem os cidadãos de Esch no coração. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para levar os responsáveis à justiça". Os atos de vandalismo tiveram lugar, na madrugada do dia das bruxas, perto do cemitério, na avenida da Paz e no quarteirão Hubert-Clement. Segundo o autarca, os vândalos teriam que estar munidos de objetos, como barras de ferro, devido ao tipo de estragos que conseguiram provocar.



Foto: Luc Ewen

Segundo a Polícia do Luxemburgo, tirando estes atos de vandalismo apenas se registaram alguns roubos no resto do país, durante a noite passada.







