Várias paragens de autocarro foram destruídas e um banco vandalizado na principal cidade do sul do Luxemburgo. A segurança vai ser reforçada, garante o presidente da Câmara de Esch-sur-Alzette.

Vandalismo e destruição na noite de bruxas em Esch-sur-Alzette

Hoje, quando acordou, o presidente da Câmara Municipal de Esch-sur-Alzette, Georges Mischo, deparou-se com uma desagradável surpresa: durante a noite do Halloween tinham sido destruídas quatro paragens de autocarro, duas delas novas, e ficado muito danificado um banco do jardim. O autarca declarou aos jornalistas que este ataque "tinha atingido o coração de Esch" e que o executivo da câmara não ia desistir até conseguir levar os autores destes atos de vandalismo à justiça. O presidente da edilidade garantiu que "a vigilância vai ser reforçada" na cidade.







O montante exato dos prejuízos ainda não foi orçamentado. A autarquia apresentou queixa à polícia pelos atos de vandalismo que foram cometidos perto do cemitério e na Avenida da Paz.

Contactada a Polícia do Luxemburgo, as autoridades declararam que não foram registados mais atos de vandalismo durante a noite das bruxas, no resto do país, tendo-se só registado alguns roubos e assaltos.







