Imagens estão a causar preocupação e município de Käerjeng está à procura de testemunhas.

Vandalismo

Vandalismo com suásticas numa escola em Niederkerschen

Redação Imagens estão a causar preocupação e município de Käerjeng está à procura de testemunhas.

Na quarta-feira, o campus da escola "Op Acker", em Niederkerschen, amanheceu vandalizado, segundo imagens divulgadas nas redes sociais.

Um pouco por todo o lado, desde portas, janelas ou caixotes do lixo da escola pode ver-se imagens ou frases com insultos.

Uma delas, em particular, está a chamar a atenção. No campo exterior, foi desenhada uma suástica com a expressão "Junta-te à Cruzada". A suástica é um antigo símbolo religioso que foi adotado pelo nazimo.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O município de Käerjeng já adiantou que está a investigar o caso e à procura de possíveis testemunhas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.