O novo texto, que foi alvo de uma revisão, entra em vigor a 1 de julho.

Parlamento

Vamos todos receber uma cópia da Constituição

Diana ALVES

Todos os agregados familiares vão receber em casa uma cópia da Constituição luxemburguesa. O novo texto, que foi alvo de uma revisão, entra em vigor a 1 de julho.

A Câmara dos Deputados fez saber que, nos próximos dias, será enviada uma cópia do texto a todos os agregados familiares do país. Trata-se de uma brochura de 48 páginas, que inclui a versão em francês, assim como as traduções para luxemburguês e alemão, segundo uma nota divulgada pelo Parlamento.

A instituição lembra que “a Constituição é o texto jurídico mais importante do país”, frisando que o documento determina os direitos e as liberdades dos cidadãos, define a estrutura do Estado e organiza o funcionamento das instituições.



