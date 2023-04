Emprestar louça reutilizável gratuitamente é o objetivo do projeto piloto “Spin”.

Sustentabilidade

Valorlux lança sistema para reutilizar utensílios no ‘take away’ ou ao domicílio

Susy MARTINS Emprestar louça reutilizável gratuitamente é o objetivo do projeto piloto “Spin”.

Emprestar louça reutilizável gratuitamente. Este é o objetivo do projeto piloto “Spin” apresentado pela associação Valorlux.



Daqui a dois anos, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2025, entra em vigor a lei dos resíduos que vai proibir a utilização de recipientes, pratos ou ainda talheres de uso único para os serviços de venda “take away” ou ainda de entrega ao domicílio.

A fim de preparar da melhor forma a introdução da lei, a Valorlux, associação especializada na recolha e reciclagem do lixo, apresentou o projeto “Spin”.

Fim do plástico para frutas e legumes. O que muda com as novas leis anti-resíduos no Luxemburgo? O Luxemburgo vai votar em breve a aprovação de um conjunto de medidas para reduzir os resíduos de embalagens alimentares. A União dos Consumidores e a Horesca dizem que a mudança de hábitos deve partir das pessoas.

Este projeto piloto vai permitir aos consumidores pedir emprestado certos utensílios necessários para transportar comida ou bebida. Trata-se de um sistema digital que funciona através de uma aplicação disponível para Android e IOS.

Numa fase inicial do projeto piloto, os consumidores poderão pedir emprestado copos de 0,3l a fim de transportarem as bebidas. Após utilização os recipientes poderão ser colocados num depósito. Para o consumidor, a utilização é gratuita a partir do momento que devolve o material, num prazo de 12 dias. Para casa utensilio não devolvido é debitado uma caução de 5 euros.

Ao todo, vão circular, inicialmente cinco mil copos no território da cidade Luxemburgo. Para já vai haver 15 pontos de distribuição na capital.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.