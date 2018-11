Prazo inicial para usar vales de compra de livros usados durava até 30 de novembro, mas foi prolongado até final de dezembro.

Vales de desconto para material escolar podem ser usados até ao fim do ano

Prazo inicial para usar vales de compra de livros usados durava até 30 de novembro, mas foi prolongado até final de dezembro.

Os vales de desconto destinados os alunos do ensino secundário público que tenham recorrido a manuais usados são válidos até ao dia 31 de dezembro deste ano. O prazo, que inicialmente terminava a 30 de novembro, foi alargado, já que muitos jovens ainda não levantaram os livros encomendados nas livrarias e, por isso, ainda não usufruíram dos cupões.

O Ministério da Educação decidiu distribuir vales de desconto para recompensar os estudantes que optaram por livros em segunda mão – uma alternativa mais sustentável –, no âmbito da introdução dos manuais escolares gratuitos. Os cupões, no valor de 50% do preço dos exemplares novos, podem ser usados para adquirir material escolar (cadernos, lápis, canetas, etc.), expirando então no final do ano.

O ministério alerta, no entanto, que os alunos que encomendaram manuais e ainda não os levantaram devem fazê-lo até ao próximo dia 30 de novembro. Depois dessa data, os livros serão entregues aos liceus dos alunos em questão.

Para facilitar o levantamento dos livros, o ministério lançou no verão uma aplicação móvel, a mybooks.lu, que permite aos alunos selecionar o manual e depois levantá-lo nas livrarias, de forma totalmente gratuita. Segundo dados agora divulgados, cerca de 35.000 jovens usaram a ferramenta.

Diana Alves



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.