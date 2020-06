Vales de 50 euros para gastar em hotéis chegam às caixas de correio em julho

Os vales de 50 euros que vão ser oferecidos aos residentes e transfronteiriços para serem usados em hotéis do país vão chegar às caixas de correio a partir do início do mês de julho. A garantia foi dada pelo ministro do Turismo, Lex Delles, durante a conferência de imprensa sobre o relançamento do setor.

Henrique DE BURGO Os vales de 50 euros que vão ser oferecidos aos residentes e transfronteiriços para serem usados em hotéis do país vão chegar às caixas de correio a partir do início do mês de julho. A garantia foi dada pelo ministro do Turismo, Lex Delles, durante a conferência de imprensa sobre o relançamento do setor.

Todos os residentes com mais de 16 anos e todos os trabalhadores transfronteiriços vão receber um vale de 50 euros para usar nos hotéis, pousadas ou parques de campismo do país, como forma de promover o turismo nacional. Os vales podem ser usados até final do ano.

Cada voucher vai ter um código de barras bidimensional (QR) e não poderá ser usado por outra pessoa, referiu o ministro. Ao todo, vão ser distribuídos mais de 700 mil vales.

Outra das medidas anunciadas é o apoio ao turismo de negócios. As agências de viagens, os organizadores de eventos, os fornecedores e as salas de eventos vão receber 1.250 euros por cada trabalhador e uma ajuda suplementar de 250 euros por cada trabalhador em desemprego parcial, na condição de a empresa reabrir.

As empresas do turismo de negócios que respeitarem as normas de saúde e segurança vão ter ainda um selo de qualidade.

Lex Delles garantiu ainda que o turismo de lazer vai poder beneficiar de um fundo de turismo de três milhões de euros e que as associações do setor vão ser apoiadas na digitalização.



