Vale de compras para quem participar no estudo do Statec sobre 'app' de rastreio

O Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec) está a oferecer vales de compras a quem participar no estudo sobre a aplicação de rastreio da covid-19.

Numa nota divulgada no site oficial, o Statec indica que "as pessoas convidadas a participar no inquérito sobre uma aplicação de rastreio no âmbito da covid-19 receberão um vale de compras no valor de cinco euros, a usar na loja online Letzshop.lu", plataforma que vende produtos de comerciantes locais. O instituto sublinha que se trata de "apoiar o comércio local luxemburguês em várias cidades do país".

O que é uma aplicação de rastreio e como funciona? Vejamos o caso da aplicação de rastreio de contactos portuguesa, StayAway Covid, que será lançada este mês. O objectivo é travar a propagação da pandemia de covid-19.

Se o Luxemburgo permitir, como outros países, o recurso a aplicações de rastreamento, deverá seguir uma série de normas para garantir a privacidade dos cidadãos e dos seus dados, apontou recentemente o Comité de Ética do Luxemburgo.













