Vale de 50 euros para conhecer o Luxemburgo

Redação Cada residente com mais de 16 anos de idade e cada trabalhador fronteiriço receberá um voucher de 50 euros por uma noite num hotel do país.

O primeiro-ministro Xavier Bettel revelou na tarde de quarta-feira que todos os residentes e os trabalhadores transfronteiriços que se deslocam para o estrangeiro ganhariam uma noite gratuita num de hotel do país.

O objetivo é impulsionar o turismo no Luxemburgo, após a epidemia do novo coronavírus. O Ministro das Finanças Pierre Gramegna assegurou que "esta será uma oportunidade para conhecer melhor o nosso país". A iniciativa deve funcionar como "um voucher a ser resgatado em qualquer loja", disse.

De momento, há quase 558.000 residentes com mais de 16 anos e 200 mil trabalhadores transfronteiriços trabalham no Luxemburgo, ou seja, , isto representa 758.000 vales a distribuir por um valor total de 38 milhões de euros.

Questionado sobre o assunto pelo jornal L'essentiel, o secretário-geral da Horesca, François Koepp, disse que era "uma excelente ideia" que servirá para "recuperar algum terreno" para um setor duramente atingido pela crise. "Se um casal gastar 100 euros em vouchers e acrescentar 50 euros para passar uma noite agradável num hotel, todos ganham", adiantou.

É também uma oportunidade para as pessoas que lá trabalham verem o Grão-Ducado de um ângulo diferente. De acordo com François Koepp, todos os hotéis do Luxemburgo participarão na iniciativa.

