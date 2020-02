Esta primavera marca o início do projeto de renaturalização do Vale da Pétrusse. As obras vão durar quatro anos e vão ser desenvolvidas em duas fases distintas.

Vale da Pétrusse vai ser ainda mais verde

Eddy RENAULD Esta primavera marca o início do projeto de renaturalização do Vale da Pétrusse. As obras vão durar quatro anos e vão ser desenvolvidas em duas fases distintas.

Em 2023, o espaço verde vai recuperar um lugar de destaque no Vale da Pétrusse. Aprovado em julho de 2019 pela Assembleia Municipal, o projeto de modernização do parque da Pétrusse terá início dentro de alguns dias e vai contar com um investimento de cerca de 40 milhões de euros.

"O objetivo é restaurar os ecossistemas degradados de modo a alcançar um espaço mais natural", disse a vereadora da cidade do Luxemburgo Lydie Polfer. "Este projeto vai contribuir significativamente para embelezar o Vale da Pétrusse e a própria capital".

O projeto de renaturalização da Pétrusse será desenvolvido em duas fases distintas, tanto no espaço, como no tempo. Geograficamente, a primeira parte das obras vai começar na Place St-Ulric e vai até à área perto da escadaria que conduz à Place de la Constitution. O local permanecerá acessível a peões e ciclistas durante as obras.



"Atualmente, não há seres vivos neste rio e a nossa ambição é fazer dele um lar para muitas espécies", diz Nico Pundel, responsável do Fundo de Gestão da Água. Tudo será, portanto, posto em prática para criar habitats naturais para a fauna e flora.



Para além do aumento da vegetação, vão ser restauradas algumas infra-estruturas: seis novas pontes irão substituir as antigas. O custo das obras vai rondar os 26 milhões de euros, financiados pela Câmara e pelo Fundo de Gestão da Água.

Uma segunda fase a começar em 2024

A segunda fase do projeto terá início em 2024, poucos meses após o fim da grande exposição hortícola LUGA 2023, que se realizará de maio a outubro de 2023.



Além do aumento da biodiversidade no vale, as ruínas da cidade antiga - classificadas como Património Mundial pela UNESCO - também vão sofrer alterações: vão ser colocadas mais pedras naturais para preservar a sua arquitetura. Ao longo das margens do rio vão ser instalados bancos e corrimãos.



Esta segunda fase das obras, com um orçamento estimado em 14 milhões de euros, vão cobrir a parte ocidental do parque, desde o "Ecluse Bourbon" até ao campo de basquetebol da Rue d'Anvers (abaixo do BIL).

O Vale da Pétrusse, que abrange 86.000 m2, incluindo 21.000 m2 de rio e 65.000 m2 de parque, faz parte do vasto projeto de reabilitação do centro da capital, que inclui também um projeto de construção de um elevador para o vale.