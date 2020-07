O governo luxemburguês emitiu esta quinta-feira um conjunto de recomendações para as empresas cujos trabalhadores têm de se deslocar ao estrangeiro em negócios, seja de carro, comboio ou avião.

Vai viajar em trabalho? Governo emite recomendações às empresas devido à covid-19

Catarina OSÓRIO

A Direção-Geral das Classes Médias e a Câmara do Comércio recomendam que os viajantes levem um certificado de um teste à covid-19, cujo resultado seja negativo. Esse teste deverá ser feito 48 horas antes da viagem.

As empresas que necessitem de pedir a realização dos testes (que são gratuitos) podem enviar um email para covid19@houseofentrepreneurship.lu, indicando o nome da empresa, o país de destino, a data da deslocação ao estrangeiro (da passagem da fronteira), o número de trabalhadores que se deslocarão, bem como outras informações relevantes.

Logo que o pedido seja processado, a empresa receberá um email com um código único por cada trabalhador e um link personalizado para fazer a marcação do online da análise à covid-19. Os exames podem ser realizados por marcação de segunda a sábado de manhã, numa das 17 estações de teste do país. Os resultados são enviados no prazo de 48 horas.

Apesar da reabertura das fronteiras em vários países, muitos Estados estão a colocar restrições a quem viaja de e para o Luxemburgo. É o caso da Bélgica que colocou recentemente o Grão-Ducado na "zona laranja", uma medida que não tem no entanto implicações práticas para quem entra no país, seja por terra ou ar. Já a Suíça e o Chipre, por exemplo, impõem além de um teste à covid-19 uma quarentena aos viajantes residentes no Grão-Ducado.

Na informação disponibilizada esta quinta-feira, o governo insta por fim as empresas a preparar as suas viagens de negócios atempadamente.





