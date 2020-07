A maioria dos laboratórios luxemburgueses só faz teste à covid-19 com receita médica.

Luxemburgo 2 min.

Vai viajar e precisa de fazer o teste à covid? Saiba como

Diana ALVES A maioria dos laboratórios luxemburgueses só faz teste à covid-19 com receita médica.

Se vai viajar e precisa de apresentar um exame negativo à covid-19 na chegada ao destino, saiba que no Luxemburgo a maioria dos laboratórios exige que passe primeiro por um médico.

A Rádio Latina contactou os vários grupos de laboratórios que fazem a análise, e apenas um faz o teste PCR sem que seja necessário ter receita. Trata-se do BioneXt, onde, nesses casos, o exame custa 58,49 euros, não reembolsados pela Caixa Naciona de Saúde (CNS).

Tanto nos laboratórios Ketterthill como nos Réunis a análise que deteta se a pessoa tem ou não o vírus só é feita em três casos: mediante apresentação de prescrição médica, convocatória para participar no programa de testes em grande escala ou voucher da lux-Airport. Casos que poderão ser opção para quem precisa de fazer o teste antes de viajar para o estrangeiro.

Bettel faz declaração sobre crise pandémica quarta-feira no Parlamento Com as férias parlamentares de verão à porta, a Câmara dos Deputados tem ainda muito trabalho pela frente, nomeadamente no que diz respeito à crise pandémica. Só esta semana, o Parlamento tem quatro sessões públicas agendadas.

Nos três casos, o exame é gratuito, mas atenção aos prazos. Tanto o teste oferecido no âmbito do programa de rastreio como aquele disponibilizado pelo Findel têm data de validade. Se a opção for fazer o teste com receita médica, terá então de passar primeiro pelo seu médico e só depois dirigir-se a um laboratório. Já se decidir usar o teste ‘oferecido’ no âmbito do programa nacional de rastreio, tem de fazer a marcação no site ou pelo número de telefone indicados no convite, usando o código pessoal de acesso fornecido.

Estes exames podem ser feitos nos laboratórios ou num dos centros de diagnóstico espalhados pelo país. No entanto, há um prazo de duas semanas a respeitar, que pode ser renovado contactando a linha 285 583-1 e pedindo um novo código. A análise é igualmente gratuita para quem tiver um ‘voucher lux-Airport, que está a ser entregue aos passageiros que aterram no Findel.

Esta também poderá ser uma opção para quem acabou de chegar e tenciona partir de novo. Neste caso, o prazo é de dez dias. Apesar de os passageiros poderem fazer o teste no próprio aeroporto, a recomendação é que o façam num dos três laboratórios – BioneXt, Ketterthill ou Réunis –, de forma a evitar ajuntamentos no Findel.

Quanto aos resultados, demoram no máximo 48 horas a ser divulgados. São enviados por SMS e, à exceção do grupo Ketterthill, há a possibilidade de serem disponibilizados em inglês, o que pode ser útil para quem vai para o estrangeiro. Na maior parte dos laboratórios, convém, no entanto, indicar essa preferência no momento em que é feito o teste.

Note-se que alguns destinos no estrangeiro só estão a permitir a entrada de turistas que apresentem um teste negativo ao novo coronavírus. É o caso, por exemplo, das regiões portuguesas da Madeira e dos Açores. E, mais uma vez, atenção aos prazos. Em alguns casos, o teste não pode ter mais do que 72 horas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.