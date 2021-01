Quando chego ao supermercado lá da minha terra e vejo os Regina com sabor a fruta não quero mais nada.

Editorial Luxemburgo 2 min.

Vai um chocolatinho?

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Quando chego ao supermercado lá da minha terra e vejo os Regina com sabor a fruta não quero mais nada.

Ontem li um artigo sobre o novo look dos chocolates com sabor a fruta da Regina. Lembrei-me que são os meus chocolates preferidos. Quando vi o título do artigo até me assustei. Deus queira que não tenham estragado nem a imagem clássica nem o sabor maravilhoso. O look mudou mas, felizmente, não se transformou demasiado.



Sempre que estou lá em baixo compro um, ou vários. Às vezes acumulam-se em casa, e na hora de regressar ao Luxemburgo fico a pensar que para a próxima não vou comprar meia dúzia daqueles pacotes de três porque, obviamente, não consigo dar saída a 18 chocolates num fim de semana.

Os chocolates de fruta da Regina são os melhores do mundo. São sim senhor! Sabem-me pela vida, sabem a Portugal e depois deixam-me com dores de barriga e, outras vezes, enjoado. Mas gosto tanto. Também gosto daqueles guarda-chuvas de chocolate e dos furos, quem se lembra dos furos que davam prémios (quase sempre chocolatados)? Mas as minitabletes da Regina com sabor a fruta são as melhores!

Está bem, eu sei que os chocolates de sabor a fruta da Regina não são os melhores do mundo. Eu sou viajado!

Vivo no país mais rico da Europa e já vivi na Bélgica onde descobri várias marcas chiques de chocolates.

Já passeei pela Suíça onde provei chocolates de todas as formas e feitios.

Já fui ao Ikea onde comprei uns chocolates ao quilo que por acaso até não são maus.

Eu, cada vez que vou a Bruxelas, compro um saquinho de bombons no Marcolini que, até hoje, ainda não foi batido por absolutamente nenhum chocolateiro deste mundo.

Mas, quando chego ao supermercado lá da minha terra e vejo os Regina com sabor a fruta não quero mais nada. Como-os de uma trinca. E parecem-me sempre melhores do que última vez. Deliciosos.

Eu gosto tanto dos chocolates com sabor a fruta da Regina que a minha mãe e a minha tia me oferecem chocolates desses sempre que se lembram de mim. E eu como-os, e fico mal disposto, porque abuso e porque os trago como quem traga um pedaço da nossa terra.

Há produtos alimentares assim.

Há vinhos, biscoitos, queijos que nos chegam cá ao burgo todos os dias e estão disponíveis em qualquer supermercado deste país mas... não é a mesma coisa.

Eu posso comer um queijo da serra em minha casa no Kirchberg, mas quando o como na cozinha do meu tio Albano com um pedaço de broa e a olhar para as galinhas trepadeiras que ele lá tem que vivem empoleiradas na ramada, o queijo sabe muito melhor.

É por isso que os chocolates com sabor a fruta da Regina devem ser comidos lá em baixo.

Como os camarões que eu ia comer à Proa, em Matosinhos, logo que saía do avião. Agora já não vou porque a Proa fechou e, no seu lugar, está um Burger King.

Nota do autor: Este artigo não é patrocinado por nenhuma marca de chocolates, nem de móveis, nem de fast food, nem pela quinta do meu tio Albano. A referência à marisqueira Proa não levanta problemas porque, como expliquei, já fechou.

