Quem tomou duas doses da vacina Janssen vai poder tomar uma terceira dose adicional, que é exigida em alguns países como a a Alemanha.

Vai ser possível levar uma terceira dose da vacina Janssen no Luxemburgo

A segunda dose após da vacina Janssen (Johnson & Johnson) é atualmente considerada a dose de reforço no Luxemburgo, de acordo com o parecer do Conselho Superior das Doenças Infecciosas, dando acesso a um CovidCheck válido.



No entanto, alguns países europeus exigem um esquema de vacinação de três doses para pessoas que receberam a vacina Johnson & Johnson. Este é o caso da Alemanha, desde 15 de janeiro. O país acredita que a proteção proporcionada por uma injeção inicial da vacina Janssen seguida de um reforço não é equivalente à proteção obtida com os outros esquemas de vacinação de três doses.

Autoridades recomendam utilizar certificado antigo para viajar a quem tomou a Janssen Alguns países da UE e fora ainda não atualizaram as normas de codificação relativas a quem tomou a vacina de dose única da Janssen mais o reforço, esclarecem as autoridades. O que pode levar a que alguns certificados sejam considerados inválidos por alguns países.

É por isso que o Conselho Superior está a considerar implementar esse esquema de três doses no Luxemburgo, facilitando a deslocação para quem vá viajar.

Esta possibilidade será voluntária e é válida três meses após a segunda vacina da Janssen. "As pessoas que desejam realizar este esquema de vacinação e obter uma vacinação de reforço a partir de três meses após a segunda injeção podem apresentar-se sem agendamento num posto de vacinação pop-up ou registrar-se no site Guichet.lu e vai receber um convite para fazer uma consulta num dos três postos de vacinação", explica o Ministério da Saúde em comunicado.

